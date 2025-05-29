Dino, Rafa e Tuukka in cerca di punti a Barcellona

Maranello 29 maggio 2025

Dopo l’intenso fine settimana di Monte Carlo, Beganovic, Camara e Taponen saranno in pista questo weekend sul circuito di Catalunya. Il trio della Scuderia Ferrari Driver Academy punta a un weekend solido

Archiviata la tappa di Monte Carlo, i campionati di Formula 2 e Formula 3 sono pronti a scendere in pista su uno dei tracciati più classici, il Circuit de Barcelona-Catalunya. Oltre ad essere nel calendario di quasi tutte le categorie propedeutiche, la pista spagnola è una delle sedi di test più gettonate, e questo la rende una delle più familiari anche per i giovani piloti. Le 14 curve che disegnano il percorso di 4657 metri non hanno segreti, ma allo stesso tempo rappresentano un banco prova importante sia per chi è alla guida che per gli ingegneri impegnati nella ricerca dei migliori assetti.

Dino. Beganovic, reduce dal difficile fine settimana di Monaco nel quale non è riuscito a muovere la classifica del campionato di Formula 2, punta molto sul weekend di Barcellona per riscattarsi. “La tappa di Monte Carlo è stata deludente – ha commentato Dino – perché non ho avuto la giusta fiducia con la monoposto e questo mi ha portato a commettere un errore in qualifica che ha condizionato l’intero fine settimana. A Barcellona torneremo su un circuito permanente che conosciamo bene e sul quale abbiamo svolto una sessione di test a inizio stagione. Sarà uno scenario molto più simile a quello di Imola, pista sulla quale i riscontri sono stati positivi. L’obiettivo è quello di chiudere al meglio questa tripletta che finora è stata molto intensa”.

Rafael. Anche Camara, leader del campionato di Formula 3, attende con ansia l’inizio del weekend spagnolo. A Monaco, per la prima volta in stagione, “Rafa” non è riuscito a salire sul podio, e come nel caso di Beganovic, c’è voglia di un pronto riscatto e dimenticare la trasferta nel Principato. “Non vedo l'ora di scendere in pista – ha confermato – sono sicuro che torneremo a lottare per un'altra pole position e a conquistare qualcosa di importante. Non sarà facile, ma ho molta fiducia nel nostro potenziale e sono certo di avere tutto ciò che serve per disputare un buon weekend”.

Tuukka. C’è ottimismo anche per Taponen, quinto nella classifica di Formula 3 e reduce dalla seconda posizione nella Sprint Race di Monte Carlo. “Il trend è positivo – ha commentato Tuukka – siamo reduci da sei piazzamenti in zona punti consecutivi che includono due podi, e ovviamente l’obiettivo è allungare questa striscia di risultati nell’appuntamento spagnolo. Sono molto fiducioso in vista del weekend di Barcellona, i test che abbiamo svolto su questa pista sono andati davvero bene, e anche se questo fine settimana si preannuncia molto più caldo rispetto alle prove invernali, credo che potremo far bene”.

Programma. Per i piloti Formula 2 il fine settimana di Montmelò scatterà venerdì alle 11.05 CEST con il turno di prove libere, seguito alle 15.55 dalla sessione di qualifica. Sabato si tornerà in pista per la Sprint Race (14.15) mentre domenica la Feature Race scatterà alle 10. Programma simile per la Formula 3: venerdì libere alle 9.55, seguite dalla sessione di qualifica alle 15. La Sprint Race scatterà sabato alle 10.05, mentre la feature race è in programma domenica alle 8.30.