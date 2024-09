Dino e Ollie nel Tempio della velocità

I campionati di Formula 3 e Formula 2 tornano in pista questo weekend sul circuito di Monza. Per Beganovic e Bearman sarà un fine settimana dal sapore particolare circondati da una pista e uno scenario unico al mondo.

Maranello, 29 agosto 2024 – Monza, basta la parola. Undici curve che si sviluppano per 5.793 metri, nomi che rivocano storie sportive scritte nell’arco di oltre un secolo, Ascari, Lesmo, Roggia, Parabolica. Per i campionati di Formula 2 e Formula 3 il fine settimana del Gran Premio d’Italia coinciderà con la conclusione della pausa estiva. Oliver Bearman affronterà l’undicesima delle quattordici tappe del calendario Formula 2, mentre per Dino Beganovic il weekend monzese sarà l’ultimo della stagione. Il campionato Formula 3 è giunto infatti alla decima e conclusiva tappa, che come ormai da tradizione si disputa in concomitanza con l’ultimo appuntamento europeo del mondiale di Formula 1. L’aritmetica lascia a Beganovic un piccolo spiraglio in chiave campionato, ma il ventenne pilota svedese correrà pensando al bottino di tappa. “Mi piacerebbe chiudere la stagione con un successo – ha detto Dino – perché onestamente è difficile pensare a qualcosa di più. Non mi metterò certo pressione, il target è disputare un bel weekend”. Beganovic al momento è in sesta posizione (con 100 punti all’attivo) in una classifica generale che vede leader Leonardo Fornaroli a quota 129.

Formula 2. Anche per Bearman gli obiettivi sono molto chiari. Per Oliver nella parte finale di stagione, che scatterà proprio a Monza per poi proseguire sui circuiti di Baku, Losail e Yas Marina, il target sarà vincere più gare possibile, senza dover pensare a una classifica di campionato che ora lo vede in quindicesima posizione. Tante le circostanze che non hanno giocato a favore di Bearman, ma la vittoria di Spielberg ha dimostrato come il diciannovenne britannico sia sempre pronto a cogliere l’opportunità.

Programma. Il weekend di Formula 2 scatterà venerdì con il turno di prove libere di 45 minuti in programma alle 11 CEST a cui seguirà la sessione di qualifica che scatterà alle 16. Sabato si tornerà in pista per la Sprint Race (14.15) mentre domenica la Feature Race scatterà alle 10.05. L’ultimo appuntamento della stagione 2024 di Formula 3 inizierà venerdì con il turno di prove libere delle 9.35, seguito dalla sessione di qualifica delle 15, che prevede una novità per il circuito di Monza. I piloti scenderanno in pista divisi in due gruppi (sulla base della classifica generale) per ridurre le problematiche legate al traffico, riproponendo il format utilizzando a Monte-Carlo. Il gruppo A sarà in pista alle 15, il B alle 15.20, e le classifiche di sessione definiranno i due lati della griglia di partenza. La Sprint Race scatterà sabato alle 9.50, mentre la Feature Race è in programma domenica alle 8.30.