Comincia il 2023 della Ferrari Driver Academy

Due volti nuovi e sei allievi confermati dalla scorsa stagione: i talenti della Ferrari Driver Academy si sono radunati questa mattina nel quartier generale di Maranello per cominciare i lavori di un’annata che si preannuncia particolarmente intensa, dato che sette piloti su otto saranno all’esordio in una nuova categoria.



Due ragazze, sei ragazzi. Ad accoglierli il Direttore di FDA, Marco Matassa, insieme al Team Principal della Scuderia, Frederic Vasseur, e al Racing Director, Laurent Mekies. Mancava all’appello Maya Weug, impegnata a Davos nella Equality Lounge dell’associazione The Female Quotient a discutere del tema “Driving Equality Forward with the Women Leading in Motorsport” (che tratta di come le donne stanno portando avanti il concetto di equità all’interno del mondo dell’automobilismo). Due le matricole: il finlandese Tuukka Taponen – vincitore delle FDA Scouting World Finals e fresco di esordio in Formula 4 UAE con due podi in tre gare – e Aurelia Nobels, brasiliana, vincitrice dell’edizione 2022 del programma FIA “Girls on Track – Rising Stars”, destinata a gareggiare in Formula 4.



Settimana ricca di esperienza. Durante la settimana di inizio anno i ragazzi affronteranno il tradizionale Camp, fatto di quattro impegnative giornate che prevedono lezioni di varie materie nonché alcuni test psicofisici, parecchia attività sportiva e un giorno di karting sulla pista di Franciacorta insieme a Tony Kart, storico partner di Maranello per il programma dedicato ai giovani. Nel corso dell’anno, FDA seguirà in maniera personalizzata ciascuno dei ragazzi, con supporto, in pista e fuori, e attività specifiche pensate anche in funzione del grado di esperienza e del tipo di categoria nella quale saranno coinvolti.



Programmi. I piloti della Ferrari Driver Academy saranno impegnati in quattro diverse categorie. In Formula 2 troveremo Oliver Bearman e Arthur Leclerc, entrambi provenienti dalla Formula 3. I due nel 2022 hanno percorso traiettorie simili, ottenendo una vittoria ciascuno e rimanendo in corsa per il titolo fino alle ultime fasi della stagione. Il giovane inglese, classe 2005, si è piazzato terzo e continuerà la propria avventura con il team Prema, mentre il monegasco nato nel 2001 sarà in gara con i colori della DAMS.



Formula 3. Dino Beganovic lo scorso anno ha dominato il campionato europeo di Formula Regional ed è naturale per lui effettuare il salto di categoria e salire dunque in Formula 3. Lo svedese classe 2004, che ha vinto quattro gare nel 2022, rimarrà nelle file del team Prema ed è pronto a lottare fin da subito per la conquista del massimo obiettivo.



Formula Regional. Il campionato europeo di Formula Regional lo scorso anno è stato quindi terreno di conquista per la Ferrari Driver Academy, e anche nel 2023 saranno due piloti molto veloci a rappresentare la Casa di Maranello. Si tratta di Rafael Camara, brasiliano classe 2005 che nella scorsa stagione, all’esordio assoluto in monoposto, ha impressionato molto positivamente – ottenendo sei vittorie – nei campionati italiano, tedesco e UAE di Formula 4 mostrando così fin da subito di essere pronto per il salto di categoria. Sarà in gara con il team Prema. Oltre a lui ci sarà Maya Weug, classe 2004 e prima pilota della storia della Academy, che dopo aver brillato nel campionato italiano di Formula 4 nel corso della stagione 2022 è pronta per la Formula Regional con il team Kic Motorsport.



Formula 4. Veniamo infine a James Wharton e ai due nuovi arrivati, Aurelia e Tuukka. Tutti e tre saranno impegnati in Formula 4, e per Wharton e Taponen la stagione è già incominciata dato che sono stati entrambi protagonisti nel primo round del campionato di Formula 4 UAE dove sono saliti sul podio. A tutti gli allievi l’auguro di un anno ricco di vittorie, podi e soddisfazioni.

.

Marco Matassa Head of Ferrari Driver Academy

L’inizio di un nuovo anno accademico è un momento molto particolare. è bello ritrovare i ragazzi che conosciamo già ed è ancora più speciale aprire le porte ai nuovi allievi: ci aspetta una stagione particolarmente intensa perché sette su otto saranno esordienti in una nuova categoria e sono quindi attesi da una sfida ancora più impegnativa.

Nel 2022 siamo tornati a vincere titoli e dal canto nostro siamo pronti a dare il massimo – con ancora più impegno sotto il profilo degli strumenti e delle persone che metteremo a disposizione dei nostri talenti – per supportarli e aiutarli a conseguire i risultati che sappiamo essere alla loro portata.

Un particolare benvenuto va agli esordienti Aurelia Nobels e Tuukka Taponen che rappresentano il prodotto della nostra strategia di scouting. Aurelia entra in FDA dal programma organizzato in collaborazione con la FIA, che ci ha già dato delle soddisfazioni con Maya Weug, mentre Tuukka è stato il più brillante tra i ragazzi che abbiamo portato a Maranello per la terza edizione delle FDA Scouting World Finals, un evento nel quale i finalisti si sono dimostrati di un livello altissimo. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro con loro e con tutti gli altri piloti con l’ambizione di vivere insieme un nuovo anno di soddisfazioni.