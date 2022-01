Camara e Wharton in gara nella Formula 4 UAE

Rafael Camara e James Wharton sono pronti a dare il via alla loro stagione agonistica 2022 nella Formula 4 UAE, il campionato che si disputa per cinque weekend di fila sulle piste di Abu Dhabi e Dubai a partire dal fine settimana in arrivo.

Programmi. Il brasiliano – entrato in FDA sulla base delle prestazioni fornite alle Scouting World Finals dello scorso mese di ottobre, alle quali era arrivato su indicazione del partner Escuderia Telmex – è iscritto all’intero campionato e disputerà così le sue prima gare da membro della Ferrari Driver Academy. Un programma simile sarà seguito anche da James Wharton, l’australiano vincitore della prima edizione della manifestazione attraverso la quale FDA seleziona i suoi nuovi allievi. Anche per Wharton si tratterà delle prime gare in monoposto nell’ambito del programma riservato ai giovani della Ferrari, tuttavia James disputerà solamente i primi due round della serie.

Team diversi, un’unica anima. Entrambi i ragazzi saranno impegnati con il team Prema, anche se nel caso di James il nome della scuderia sarà Abu Dhabi Racing by Prema. Il primo round che andrà in scena questo fine settimana a Yas Marina, in supporto del campionato di Formula Regional Asia che vedrà impegnati altri due piloti FDA, Dino Beganovic e Arthur Leclerc.