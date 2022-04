Ferrari Esports Series 2021

La Ferrari Esports Series 2021 consiste in 4 eventi di qualificazione che iniziano il 27 Aprile sul circuito di Brands Hatch



Durante queste qualificazioni, i piloti dovranno raggiungere la top 12 per progredire nella serie di 4 round che inizierà il 31 agosto sul tracciato del Nürburgring



Sarà un campionato a punti dove verranno utilizzati 4 modelli Ferrari su Assetto Corsa, ma solo i migliori 24 si qualificheranno per la Grand Final di Dicembre