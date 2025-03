Una patch celebrativa per lo Scuderia Ferrari HP Esports Team

Fervono i preparativi per l’inizio del campionato F1 Sim Racing 2025 a Stoccolma, con l’evento 1 in programma da oggi al 16 gennaio, con quattro gare nell’arco di tre giorni.





Per inaugurare la nuova stagione in quanto campioni in carica, lo Scuderia Ferrari HP Esports Team, in collaborazione con Formula 1, scenderà in pista con una patch speciale sulla manica destra dell’uniforme, celebrando la vittoria del campionato mondiale costruttori 2023/2024.





I piloti dello Scuderia Ferrari HP Esports Team Bari Broumand e Nicolas Longuet gareggeranno questa sera alle 21:00 CET nel Gran Premio d’Australia, per poi proseguire domani con il GP della Cina e del Bahrain rispettivamente alle 15:00 e alle 21:00 CET. Il primo evento F1 Sim Racing del 2025 si chiuderà infine giovedì sera alle 21:00 CET con il GP dell’Arabia Saudita.





Le gare saranno visibili in diretta sui canali YouTube e Twitch di Formula 1, mentre tutti gli aggiornamenti saranno disponibili su @FerrariEsports.