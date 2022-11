F1 Esports Pro Championship: Brendon, David e Fabrizio pronti per il Round 3

Lo Scuderia Ferrari Velas Esports Team scalda i motori in vista del Round 3 della stagione 2022 del Pro Championship della F1 Esports Series che è in programma da oggi a venerdì. Ancora una volta tutti e tre i piloti della squadra, Brendon Leigh, David Tonizza e Fabrizio Donoso, saranno chiamati in causa.



Sospesi tra due mondi. Il calendario del terzo appuntamento propone tre piste europee recentemente visitate dal Mondiale. Si comincia oggi con l’Autodromo Nazionale di Monza, tra le più amate in assoluto, sulla quale a dare battaglia sulle F1-75 saranno Brendon Leigh e David Tonizza. Domani è invece in programma il Gran Premio di Città del Messico, con line-up invariata, mentre venerdì Tonizza lascerà il posto a Fabrizio Donoso che ha preparato in maniera specifica il Gran Premio degli Stati Uniti al Circuit of the Americas.



Programma. Le vetture – sulla piattaforma di gioco F1 2022 – andranno in pista per le qualifiche alle 16.30 CET di ogni giorno, mentre il collegamento per la gara inizierà alle 20.30, con la gara che prenderà il via alle 20.50. La diretta sarà visibile sul canale YouTube di Formula 1 e sul canale FerrariEsports di Facebook.

Brendon Leigh Sim Driver #72



Guardiamo con fiducia al Round 3 di campionato. Ci siamo preparati nei minimi dettagli e credo che abbiamo messo a sistema gli insegnamenti che ci ha dato il secondo appuntamento stagionale. Già in quell’occasione abbiamo fatto un bel passo avanti rispetto all’evento d’esordio, dobbiamo continuare così.

David Tonizza Sim Driver #95



Entriamo nella seconda parte della stagione ed è il momento di mettere insieme tutto quello che abbiamo imparato fin qui per portare a casa punti importanti. Tra i due round non c’è stato molto tempo per allenarsi quindi abbiamo dovuto gestire i pochi giorni a disposizione cercando di massimizzare il nostro potenziale, il che rende tutto ancora più interessante.

Fabrizio Donoso Sim Driver #8



Siamo arrivati al Round 3: io guiderò venerdì nella gara del COTA e ovviamente mi sono preparato specificamente su questa pista. Le sensazioni sono buone ma il risultato è ancora tutto da costruire. Siamo pronti a dare il massimo e vediamo che cosa possiamo portare a casa.