Nuovo anno e nuove sfide per lo Scuderia Ferrari HP Esports Team, determinato a scendere in pista per difendere il titolo costruttori F1 Sim Racing conquistato nella stagione 2023/2024.I campioni in carica Bari Broumand e Nicolas Longuet saranno impegnati nell’edizione 2025 del campionato F1 Sim Racing a partire da martedì 14 gennaio, per tre eventi fisici da quattro gare ciascuno in diretta da Stoccolma (Svezia).L’arena Esports nella capitale svedese sarà subito scenario di grandi sfide a partire dall’Evento 1 (14-16 gennaio), con i Gran Premi di Australia, Cina, Bahrain e Arabia Saudita. Nel secondo evento (11-13 febbraio) i piloti saranno impegnati su circuiti europei come Silverstone, Spa-Francorchamps e Zandvoort, oltre al GP degli Stati Uniti di scena ad Austin. L’appuntamento finale sarà invece in programma dal 25 al 27 marzo, in cui i Gran Premi di Messico, Brasile, Qatar e Abu Dhabi saranno cruciali per decretare i campioni 2025.