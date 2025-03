Ferrari HP Esports Series Grand Final: accendete i motori!

Il countdown verso la Grand Final della Ferrari HP Esports Series è cominciato! Manca sempre meno al 5 dicembre, giorno in cui i migliori sim racer provenienti da tutto il mondo si sfideranno in un evento senza precedenti nella splendida cornice della nuovissima Esports Arena del Ferrari World Yas Island ad Abu Dhabi.



La Ferrari HP Esports Series ci ha accompagnato per sette mesi coinvolgendo aspiranti piloti virtuali in tutto il mondo: EMEA, APAC, Americas e di ogni livello, per poi giungere a un imperdibile evento LAN giovedì 5 dicembre dalle 12:00 alle 18:00, per la prima volta, al Ferrari World Yas Island di Abu Dhabi.



L'evento vedrà la partecipazione di 15 finalisti provenienti dalle finali regionali di EMEA, APAC e Americhe, oltre a una wildcard proveniente dalla Thrustmaster Community Cup. In palio ci sarà la possibilità di entrare a far parte dello Scuderia Ferrari HP Esports Team, oltre ad altri premi esclusivi Ferrari, B&O, Ray-Ban, Thrustmaster e altri ancora.



La Grand Final della Ferrari HP Esports Series sarà visibile in diretta su Twitch (https://www.twitch.tv/ferrariesports), YouTube (https://www.youtube.com/ferrari) e su tutti i social media @FerrariEsports.