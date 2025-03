F1 Esports: altre quattro gare a Stoccolma per il team Scuderia Ferrari HP

Il campionato F1 Sim Racing torna nell’arena di Stoccolma (Svezia) per l’Evento 2 del 2025. Dopo le prime quattro gare di gennaio, i piloti dello Scuderia Ferrari HP Esports Team sono pronti a ritrovare fiducia e punti necessari per vivere una seconda parte di stagione da protagonisti.

Un avvio complicato – Dopo aver chiuso il campionato 2023/2024 in maniera memorabile, laureandosi campioni del mondo costruttori, Bari Broumand e Nicolas Longuet hanno faticato a ripetersi a suon di prestazioni positive al primo evento dell’anno. La vittoria di Bari Broumand sul circuito del Bahrain è stato un acuto straordinario, accompagnato però da sessioni di qualifica o gare complicate in Australia, Cina e Arabia Saudita per il team, che si trova al momento in quinta posizione in classifica, a 50 punti di distanza dal primo posto nel mondiale costruttori. Un distacco ampio, ma colmabile nelle prossime otto gare a disposizione.

Il calendario – L’evento 2 del campionato, in programma dall’11 al 13 febbraio, proporrà tre gare su storici circuiti europei come Silverstone, Spa-Francorchamps e Zandvoort, oltre al GP di Stati Uniti di scena ad Austin. Un importante preludio al finale di stagione in programma dal 25 al 27 marzo, con i Gran Premi di Messico, Brasile, Qatar e Abu Dhabi.

Tutti gli ultimi aggiornamenti saranno disponibili sui canali social @FerrariEsports, mentre le gare saranno visibili sui canali YouTube e Twitch di Formula 1.