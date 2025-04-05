Vittoria al debutto per Koyama e Shibata a Suzuka

Suzuka 05 aprile 2025

La gara di apertura del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan 2025 si è svolta sul circuito di Suzuka, in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1. Con 29 partecipanti a bordo della nuova 296 Challenge, la gara si è svolta sotto un cielo sereno e una temperatura di 15 °C, per 14 emozionanti giri. Nonostante un breve periodo di Safety Car a causa di un incidente, la gara è stata molto emozionante.

Trofeo Pirelli. La giovane pilota Miki Koyama (M.Auto Italia) ha offerto una prestazione di grande spessore nella sua gara d'esordio, assicurandosi la vittoria dalla pole position. La sua gestione calma e strategica, in particolare delle gomme, le ha assicurato il successo. Tadao Uematsu (Cornes Shiba) ha spinto al massimo partendo dal terzo posto, ma ha concluso secondo, a 7 secondi da Koyama.

Nella classe Trofeo Pirelli Am, Kanji Yagura (Cornes Osaka), terzo classificato nella scorsa stagione, ha ottenuto la vittoria. Sebbene Motohiko Isozaki (Cornes Shiba) si fosse assicurato la pole position e avesse esperienza nelle competizioni europee, è andato in testacoda al quinto giro, permettendo a Yagura di approfittare della situazione e vincere la gara.

Coppa Shell. Phil Kim (Nicole Competizione) ha tenuto il passo dei piloti Trofeo Pirelli Am, ottenendo la pole e la vittoria. L'esperto pilota ha dato il meglio di sé a Suzuka, mantenendo un ampio vantaggio e respingendo Masaru Yoneda (Cornes Osaka), che è passato dal terzo al secondo posto.

La Coppa Shell Am è stata la classe con il maggior numero di iscritti, ben 16 vetture. Ryutaro Saito (Mid Sapporo) si è assicurato inizialmente la pole position, ma è andato in testacoda al 12° giro. Norikazu Shibata (Cornes Osaka), al suo secondo anno di gare, ha preso il comando e ha mantenuto tempi costanti per aggiudicarsi la sua prima vittoria.

Questa gara inaugurale del 296 Challenge nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan ha visto notevoli vittorie di esordienti in varie classi. Per domani, secondo giorno del primo round della stagione, è prevista pioggia. La Gara 2 si svolgerà sul circuito di Suzuka domenica 6 aprile alle 9:45 (ora locale).