Tubi Style confermato come partner tecnico ufficiale del Ferrari Challenge
Maranello 08 giugno 2025
Ferrari e Duerre Tubi Style hanno rinnovato la loro partnership pluriennale, ampliando il perimetro della collaborazione di partnership tecnica nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli a livello globale.
Questa partnership sottolinea la solida e duratura relazione tra le due aziende che si è concretizzata nello sviluppo congiunto del sistema di scarico della 296 Challenge.
Ferrari e Tubi Style continueranno a lavorare insieme per offrire le massime prestazioni e un'esperienza unica ai partecipanti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, consolidando ulteriormente una collaborazione che rappresenta un pilastro nel mondo delle competizioni automobilistiche.