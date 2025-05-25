Track Walk a Hockenheim con Schömer

Hockenheim 25 maggio 2025

Situato vicino alla città di Hockenheim nel nord del land Band-Württemberg in Germania, l’Hockenheimring venne costruito nel 1932 e da allora è diventato uno dei principali circuiti tedeschi e tra i più iconici del mondo.

Completamente stravolto nel 2002, il circuito misura oggi 4574 metri che comprendono idealmente due parti: quella all’interno del motodrome, una sezione mista con diverse curve circondata da un complesso di tribune che lo fa sembrare uno stadio e la parte nel bosco.

Un ampio e lungo rettilineo di partenza e 17 curve in totale, tra cui uno stretto tornante adatto per spettacolari sorpassi, lo rendono un circuito tecnico e veloce, dove occorre avere grandi capacità di guida e attenzione ai dettagli.

Alla vigilia delle sfide del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe abbiamo accompagnato Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg) e il suo coach in un sopralluogo sulla pista per scoprire le caratteristiche del tracciato e alcuni segreti per guadagnare decimi preziosi.

Particolare attenzione il pilota della Coppa Shell Am e il suo allenatore concentrano su alcune curve per comprendere meglio le traiettorie, il grip in uscita e come affrontare i cordoli.

Scendiamo in pista con loro.