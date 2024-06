Svelati i calendari 2024 di Programma XX e F1 Clienti

In occasione dei Ferrari Racing Days di Silverstone, durante la cena di gala organizzata all’interno del circuito inglese, Ferrari ha presentato il calendario 2024 delle attività di Programma XX e F1 Clienti. Otto i round, alternati su prestigiosi tracciati internazionali tra Medio Oriente, Europa, Asia e America, oltre alla partecipazione alle Finali Mondiali, che offriranno ai clienti la possibilità di essere protagonisti in esclusive attività sportive.

Ad aprire la stagione 2024 sarà il tracciato di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti dal 2 al 4 febbraio, per poi passare in Italia il mese successivo, il 15 e 16 marzo, sui saliscendi del Mugello. A maggio, a distanza ravvicinata, doppio appuntamento in California, negli Stati Uniti: dal 12 al 13 a Sonoma e dal 17 al 19 a Laguna Seca. Per la prima volta, dal 5 al 7 giugno, Programma XX e F1 Clienti saranno ospitati sul nuovo circuito ungherese Balaton. Nello stesso mese, dal 28 al 30, si parte per la trasferta in oriente, a Suzuka, in Giappone.

Al rientro in Europa, dal 31 luglio al primo agosto, tappa a Le Castellet in Francia e quindi in Germania, al Nürburgring dal 6 all’8 di settembre, prima dell’appuntamento conclusivo che, come da tradizione, sarà ospitato in occasione delle Finali Mondiali Ferrari, con la data e il tracciato che saranno svelati prossimamente.

Ecco il calendario nel dettaglio: