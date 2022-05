Sutil, esordio vincente

Un pilota con esperienza anche in Formula 1, alla prima stagione nel Ferrari Challenge. E per Adrian Sutil (Gohm Motorsport) arrivano già le prime grande soddisfazioni. Come vincere Gara1 sul circuito Paul Ricard nel Trofeo Pirelli.

“Ho scelto di approdare al Ferrari Challenge ben sapendo che per me sarebbe stata una sfida interessante: e in effetti è stata una bella sfida. A partire dalle vetture, molto più pesanti rispetto a quelle impiegate in Formula 1, esattamente due esperienze agli antipodi: per esempio, affrontare le curve richiede davvero tanto lavoro e tanta fatica, sono auto impegnative da condurre. Però devo essere sincero: sono potenti e davvero molto divertenti da guidare”.