Sugo incorona i vincitori del Ferrari Challenge Japan

Il quinto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan ha visto 15 Ferrari 488 Challenge Evo protagoniste allo Sportsland Sugo, circuito situato nel nord-est del Giappone. Il tracciato ha ospitato l'ultimo appuntamento della serie nipponica condizionato dal caldo torrido. Il circuito, con i suoi sali scendi è caratterizzato da un dislivello di 73 metri e da una successione di curve strette. Alle 12.35, sotto l'intenso sole estivo e con temperature superiori ai 34 gradi, ha avuto inizio Gara 1.

Trofeo Pirelli. Yudai Uchida si è assicurato la pole position nel Trofeo Pirelli dimostrando grande confidenza col tracciato riuscendo a raggiungere velocità elevate. Sin dall'inizio della prova, Uchida, laureatosi campione della classe, ha accumulato rapidamente un vantaggio di un secondo al giro sui rivali. Alla fine delle 21 tornate, il suo margine è stato superiore ai 26 secondi. La vittoria, mai in discussione di Uchida, su un circuito che il pilota conosce bene, non ha fatto altro che rafforzare il suo primo posto in classifica.

In una sfida davvero serrata, Akita ha dettato il ritmo nel Trofeo Pirelli Am, conquistando la pole position davanti al leader in classifica Eric Lo. Sei le vetture schierate sulla griglia di partenza, con Akita davanti a Lo e Motohiro Kotani. L'intensa battaglia tra Lo e Akita è rimasta serrata fino al decimo giro, quando Kotani è finito in testacoda alla prima curva, offrendo ad Akita l'opportunità per passare. Purtroppo per lui, non è riuscito ad approfittarne e Lo ha ripreso il comando al quindicesimo giro, mantenendolo fino alla bandiera a scacchi, vincendo la gara con un margine di 5,5 secondi festeggiando anche il titolo.

Coppa Shell. Nella classe Coppa Shell, composta da cinque piloti, il leader in classifica Michael Choi, partendo dalla pole position, sapeva di avere già il titolo in tasca in quanto il secondo in graduatoria aveva scelto di non iscriversi al round di Sugo. Nel corso della gara, Choi ha gradualmente accumulato un vantaggio sugli altri concorrenti e ha creato un divario di 10 secondi tra lui e il resto del gruppo. La vittoria del campionato è stata coronata dal trionfo sotto la bandiera a scacchi.

Masato Yoneoka ha concluso una stagione trionfale, conquistando la pole position nella classe Coppa Shell Am, con un tempo di qualifica impressionante. Ha inoltre dimostrato il suo talento vincendo sei gare su sette, conquistando la vittoria anche sul circuito di Sugo e diventando il campione della Coppa Shell Am 2023.