Splendido esordio per la giovanissima Doriane Pin nel Trofeo Pirelli

Il Ferrari Challenge si tinge subito di rosa con la vittoria della giovanissima Doriane Pin nella classe Trofeo Pirelli. La pilota della Scuderia Niki – Iron Lynx ottiene uno straordinario successo sul circuito di Portimão.

“Sono super felice per la vittoria di oggi e super emozionata in vista di domani. Un ottimo risultato, un’ottima gara durante la quale sono riuscita a mantenere un ottimo ritmo. E’ dall’inizio del fine settimana che stiamo lavorando duramente e per questo straordinario lavoro voglio ringraziare tutta la mia squadra”.