Simmerson, un fine settimana ad alta intensità

“Il tempio del motorsport in Gran Bretagna”, con queste parole il pilota britannico Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) presenta il circuito di Silverstone, che per l’occasione ospita il Ferrari Challenge Europe e il Ferrari Challenge UK. “Per me sarà un fine settimana davvero molto impegnativo, avevo l’opportunità di partecipare a entrambe le serie e ho deciso di farlo. Quindi doppie prove libere, doppie qualifiche, doppia gara: insomma, credo proprio che uscirò da questo fine settimana un po’ stanco!”.