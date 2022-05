Sikkens, prima vittoria a Snetterton

Trofeo Pirelli. A Snetterton, Sikkens si è dimostrato subito all'altezza della situazione, qualificandosi in pole position dopo soli tre passaggi e facendo registrare il giro più veloce in 1’52”594. È stato l'unico pilota a realizzare un tempo di 1:52 a Snetterton sia in qualifica che in gara. La partenza ha visto Sikkens subire la pressione di Khera, che ha preso brevemente il comando dal pilota olandese. Recuperando rapidamente la posizione rispetto al leader provvisorio della classifica, Sikkens si è imposto con 14 secondi di vantaggio ottenendo la prima vittoria della stagione 2022 e impedendo a Khera di ripetere la doppietta ottenuta nel weekend di apertura.



È stata la battaglia per l'ultima posizione del podio a regalare maggior spettacolo in pista. Andrew Morrow (Charles Hurst) e Graham De Zille (Meridien Modena) hanno lottato per tutta la gara per il terzo posto, con una frazione di secondo a separare i due piloti. Morrow ha mantenuto la pressione su De Zille fino a quando quest'ultimo non è andato largo a Oggies e Morrow ne ha approfittato per passare all'interno. I due hanno continuato a scambiarsi le posizioni, ma alla fine è stato Morrow a portare la sua 488 Challenge Evo al terzo posto, con un vantaggio di soli 1"157 su De Zille, che quest'anno è stato promosso nel Trofeo Pirelli.

Coppa Shell. Una trama simile ha caratterizzato la Coppa Shell, con Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) e Paul Rogers (JCT600 Brooklands) in lotta per la terza posizione. I due si sono confrontati ad ogni giro ma alla fine Simmerson ha avuto la meglio del rivale, conquistando il terzo posto.

Ancora più spettacolare è stata la guida di Jason Ambrose (Dick Lovett Swindon). Non avendo mai corso prima di iscriversi al Ferrari Challenge UK quest'anno, Ambrose ha ottenuto un podio nella sua gara di debutto a Oulton Park. Nel secondo round ha cercato di andare oltre, piazzando la sua Ferrari in pole position nelle qualifiche e poi guidando la gara dall'inizio alla fine dei trenta minuti previsti, per guadagnarsi il gradino più alto del podio in quello che è il suo secondo weekend di gara in assoluto. Jonathan Satchell (H.R. Owen London) ha iniziato la corsa in terza posizione, ma ha colto subito l'opportunità di migliorarla, portando la sua 488 Challenge Evo al secondo posto.

Programma. La seconda giornata di gare a Snetterton inizierà con le qualifiche alle 10:50 di e con Gara 2 alle 15:00, entrambe visibili in diretta su live.ferrari.com.