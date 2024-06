Ritorno alla vittoria per Morrow. Rees continua la sua imbattibilità

La prima gara del secondo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK si è disputata a Oulton Park, circuito rinomato per le sue curve e saliscendi impegnativi. Le condizioni meteorologiche ottimali durante la prima giornata hanno permesso ai piloti di sfruttare al meglio le prestazioni delle Ferrari 488 Challenge Evo. In Gara 1, nel Trofeo Pirelli è tornato alla vittoria il campione in carica Andrew Morrow (Charles Hurst) mentre Robert Rees (Dick Lovett Swindon) si è confermato in Coppa Shell con il terzo successo consecutivo.

In qualifica nel Trofeo Pirelli, Gilbert Yates ha mantenuto l'ottimo ritmo impresso già nelle prove libere, assicurandosi la pole position grazie al tempo di 1’39”077. In prima fila, con il secondo miglior cono il compagno di team Andrew Morrow. In Coppa Shell, Robert Rees ha confermato l'ottimo stato di forma visto a Brands Hatch, siglando il miglior tempo con 1’41”482.