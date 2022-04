Portimão celebra il secondo successo di Pin e la vittoria di Sartingen

La seconda giornata di gare del Ferrari Challenge Europe a Portimão, primo round della stagione 2022, ha regalato ancora una volta numerosi duelli e sorpassi, celebrando la doppietta di Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) nel Trofeo Pirelli e il trionfo di Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) nella Coppa Shell. Seconda vittoria anche per Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes – IB FAST) nel Trofeo Pirelli Am, mentre in Coppa Shell Am primo sigillo per Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Herter Racing).

Trofeo Pirelli. Scattata dalla pole position, Dorian Pin, con un’altra prova determinata e autoritaria, riesce ad allungare progressivamente il suo distacco sugli inseguitori e a tagliare per prima il traguardo, davanti a Luka Nurmi (Formula Racing) che anche oggi ha concluso al secondo posto. Terzo, ma rallentato dalle difficoltà registrate per tutto il fine settimana, il belga John Wartique (FML – D2P).



Spettacolare ed avvincente la sfida nel Trofeo Pirelli Am, con ben 40 sorpassi nei 30 minuti di gara. A concedere il bis, anche in questo caso, è il francese Ange Barde che, balzato in testa dopo un contatto tra Christian Brunsborg (Formula Racing) e David Gostner (CDP – MP Racing), con quest’ultimo penalizzato con un drive through, ha mantenuto la leadership fino alla bandiera a scacchi. Nuova prova consistente per Marco Pulcini (Al Tayer Motors), che ottiene un altro secondo posto. Per l’ultimo gradino del podio si confrontano per tutta la gara Nicolò Rosi (Kessel Racing), Hanno Laskowski (Riller & Schnauck) ed Alessandro Cozzi (Formula Racing), che alla fine ha la meglio.



Christian Brunsborg, nel tentativo di recuperare posizioni dopo la sfortuna iniziale, ha fatto registrare la miglior prestazione sul giro con il tempo di 1:45.863.