Pollicina vince un’emozionante gara durante il Ferrari Festival a Sydney
Sydney 29 giugno 2025
Jim Pollicina (Ferrari Sydney) e il compagno di team Enzo Cheng sono stati protagonisti di uno spettacolo emozionante nella gara finale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia, in occasione del quarto atto stagionale della serie monomarca, disputata oggi al Sydney Motorsport Park.
Dopo la splendida vittoria di Cheng del giorno precedente, Pollicina e Cheng hanno dato vita a una intensa sfida per tutta la durata della prova, in cui il vincitore è rimasto incerto fino all'ultimo giro.
Cheng, che gareggiava nella classe Coppa Shell, si è qualificato in pole position, ma è stato Pollicina, pilota del Trofeo Pirelli, a partire meglio e a mantenere il comando per tutti i giri della corsa.
Non è stata però una vittoria facile per Pollicina, con Cheng che si è mantenuto a distanza di sicurezza e ha continuato a fare pressione per tutta la gara. Ha aspettato fino all'ultimo giro per tentare il sorpasso, che è riuscito a ottenere momentaneamente, ma un ingresso non perfetto in curva 2 ha permesso a Pollicina di riprendere il comando e di aggiudicarsi la vittoria con un margine minimo.
Trofeo Pirelli. Jim Pollicina è stato il protagonista assoluto, conducendo ogni giro della gara nonostante la stretta marcatura del rivale Enzo Cheng, iscritto in Coppa Shell.
Il pilota di Sydney Mark Hudders (Ferrari Sydney) ha concluso con un comodo secondo posto in classe, mentre l'australiano occidentale Paul van Loenhout (Barbagallo Ferrari) ha completato il podio del Trofeo Pirelli. Cameron Campbell (Ferrari Richmond), secondo sabato, non ha potuto prendere il via a causa di un incidente nelle prove libere.
Coppa Shell. Enzo Cheng ha continuato a dominare la classe conquistando la sua settima vittoria nel 2025 su otto gare disputate finora.
David Trewern (Ferrari Gold Coast) ha disputato una prova controllata e composta, conquistando il secondo posto, mentre la battaglia per la terza posizione alla bandiera a scacchi è stata decisa da una penalità. Il pilota giapponese Masahiro Taguchi (Ferrari Brisbane) ha tagliato il traguardo come terzo di classe, ma una penalità di cinque secondi inflitta dopo la gara ha permesso a David Frish (Ferrari Sydney) di salire sul podio per la seconda volta nel weekend.
Trofeo Pirelli 488. Jarrod Ferrari ha continuato la sua serie positiva nella classe riservata alle Ferrari 488 Challenge Evo, conquistando la sua seconda vittoria del weekend. Misho Stephan (Ferrari Sydney) e Baby Kei (Cornes Osaka) completano il podio.
Il round finale della prima edizione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia si terrà al Bend Motorsport Park dal 5 al 7 settembre.