Perrina va, altri piloti si contendono la vittoria del Ferrari Challenge a Indianapolis

Indianapolis 29 giugno 2025

Il Ferrari Challenge North America ha regalato gare avvincenti durante tutta la stagione 2025 e sabato all'Indianapolis Motor Speedway non ha fatto eccezione. Le due gare di 30 minuti si sono svolte senza interruzioni, consentendo ai piloti di lottare per il successo con le loro Ferrari 296 Challenge. Di conseguenza, sia i fan che i concorrenti attendono con impazienza un'altra giornata di gare domenica per chiudere il weekend.

Trofeo Pirelli. Nel Trofeo Pirelli, Massimo Perrina (Ferrari of Seattle) aveva dichiarato prima della gara di sabato che avrebbe dovuto correre alla perfezione per vincere, ed è proprio quello che ha fatto il giovane pilota, aggiudicandosi la sua terza vittoria dell'anno.

Perrina è partito dalla pole position davanti al rivale in campionato Dylan Medler (The Collection), ma la Ferrari di Medler ha perso aderenza nel primo giro e ha ceduto il posto a Roberto Perrina (Ferrari di Seattle). I due hanno tagliato il traguardo al secondo e terzo posto, ma Johnny Kaminskey ha guadagnato il terzo posto dopo la gara dopo che Medler ha ricevuto una penalità per partenza anticipata.

Mentre la vittoria di Massimo Perrina è arrivata in agilità, non è stato così per il vincitore del Trofeo Pirelli Am, Brad Fauvre (Ferrari di San Francisco). Nell'ultimo giro si è consumata una intensa sfida per il primo posto con più auto coinvolte dopo che una vettura più lenta del Trofeo Pirelli ha rallentato il gruppo. Martin Burrowes (Ferrari del Quebec) era in testa, ma Fauvre ha sorpassato Burrowes all'esterno nelle curve finali e ha portato con sé Rey Acosta (The Collection) all'interno, dando vita a una lotta a tre per la vittoria.

Fauvre ha superato di poco i due, mentre Burrowes e Acosta hanno rallentato dopo aver toccato i paraurti. A seguito del contatto, Sebastian Mascaro (Ferrari of Central Florida) ha superato le due vetture danneggiate e si è portato al secondo posto, mentre Burrowes ha recuperato e ha tagliato il traguardo al terzo posto.

Quinta vittoria stagionale per Fauvre, il pilota Ferrari Challenge North America con il maggior numero di vittorie quest'anno, che ha ulteriormente ampliato il suo vantaggio nella classifica Trofeo Pirelli Am.

Coppa Shell. In quello che potrebbe essere un momento decisivo per il campionato, Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) ha conquistato sabato la sua terza vittoria consecutiva della stagione nella classe Coppa Shell.

Il poleman Gary Ott (Ferrari of Philadelphia), al suo esordio in pole position, ha esitato alla partenza e Bernier, secondo, ne ha approfittato per portarsi in testa e mantenere il comando per il resto della gara. Tuttavia, non è stato esente da forti pressioni da parte del rivale in campionato Mitchell Green (Ferrari Westlake) e, più tardi, da Ott, alla ricerca del riscatto dopo la partenza complicata.

Green è andato in testa coda con la sua Ferrari a metà gara, consentendo a Ott di conquistare il secondo posto con un vantaggio di soli tre decimi di secondo e a Kevin Orsini (Wide World Ferrari) di ottenere il terzo posto, il suo miglior risultato dell'anno. Bernier e Green sono arrivati al weekend a pari merito nella classifica della Coppa Shell, ma i risultati di sabato porteranno a un significativo vantaggio per Bernier a cinque gare dalla fine del 2025.

In una delle prestazioni più impressionanti della stagione, Louis Flory (Ferrari di Houston) è partito dal nono posto per conquistare il gradino più alto del podio. Lo ha fatto rapidamente, passando al terzo posto alla fine del primo giro e conquistando la prima posizione dopo che il leader è finito in testacoda a metà gara. È stata la seconda vittoria dell'anno per Flory.

Michael Owens (Ferrari of Alberta) ha seguito Flory al secondo posto, con Tom Petramalo (Ferrari of Seattle) che ha concluso al terzo posto nella sua prima gara della stagione.

Programma di domenica. Le qualifiche per la Gara 2 all'Indianapolis Motor Speedway inizieranno domenica alle 9:50 ET, prima delle gare finali dell'evento. La seconda gara della Coppa Shell partirà alle 14:05, seguita dal Trofeo Pirelli alle 15:05.

Tutte le gare del Ferrari Challenge del weekend di Indianapolis saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Ferrari e su FerrariRaces.com.