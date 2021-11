Nurmi e Kirchmayr prime pole al Mugello

Prima giornata di gare per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli 2021, giunto all’ultimo round stagionale sul circuito del Mugello, dove i piloti si contendono i titoli, prima di affrontare la sfida delle Finali Mondiali in programma domenica. Molti i duelli annunciati sul filo dei punti, e le prime prove di qualifica regalano subito grandi emozioni, con le migliori prestazioni assolute fatte registrare da Luka Nurmi (Formula Racing) nel Trofeo Pirelli ed Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport) nella Coppa Shell.

Europe. La serie europea del Trofeo Pirelli regala trenta minuti di spettacolo, al termine dei quali è il giovane finlandese Nurmi a conquistare la pole position, precedendo di soli 55 millesimi di secondo Michelle Gatting (Scuderia Niki – Iron Lynx). Dalla terza posizione in griglia scatterà Niccolò Schirò (Rossocorsa), alla ricerca della rimonta nella classifica generale.

Nel duello di classifica della classe AM tra Sergio Paulet (Santogal Madrid – MST Team) e Christian Brunsborg (Formula Racing), ad aggiudicarsi il primo round è il giovane pilota danese, che partirà dalla prima posizione. Dietro a Paulet, terzo posto in griglia per Marco Pulcini (Rossocorsa – Pellin Racing).

Le prime prove contro il tempo della Coppa Shell registrano il giro perfetto di Ernst Kirchmayr, primo assoluto, che, in questo modo, mette la testa avanti nella sfida per il titolo con il rivale americano James Weiland (Rossocorsa), che non va oltre la terza posizione di classe. In seconda posizione è Fons Scheltema (Kessel Racing).

La pole position della classe AM va all’italiano Giuseppe Ramelli (Rossocorsa – Pellin Racing), che mette in fila Peter Christensen (Formula Racing) e Joakim Olander (Scuderia Autoropa), che sono in lizza per la seconda posizione della classifica mondiale.

North America. Il dominatore della stagione del Trofeo Pirelli, Cooper Macneil (Ferrari of Westlake) parte dalla pole position, facendo registrare un ottimo 1:49.858 sulle curve del circuito toscano.

Nella classe AM-1, miglior tempo per Christian Potolicchio (Ferrari of Central Florida), che precede di meno di 3 decimi Enzo Potolicchio (Ferrari of Central Florida). Terzo Jason McCarthy (Wide World Ferrari) che si presenta al via con il titolo stagionale già in tasca.

Per la AM-2, pole position per Keysin Chen (Ferrari of Beverly Hills), impegnato nel tentativo di rimonta al leader della classifica Brian Davis (Ferrari of Palm Beach), terzo al via dietro anche a John Horejsi (Ferrari of Vancouver).

Nella Coppa Shell, dietro al poleman Todd Coleman (Ferrari of Denver), capace di fa registrare la sua miglior prestazione nelle prime fasi delle qualifiche, si piazzano Manny Franco (Ferrari Lake Forest) e Benoit Bergeron (Ferrari Quebec).

Nella Coppa Shell AM continua la cavalcata di John Cervini (Ferrari of Ontario), leader della classifica generale che fa segnare il miglior tempo, precedendo i rivali stagionali Lance Cawley (Ferrari of Atlanta) e Roy Carroll (Foreign Cars Italia).

APAC. In pista sul circuito del Mugello anche i piloti della serie APAC, impegnati nella prima prova stagionale che vedrà partire Jae Sung Park (Forza Motor Korea) come primo nella Coppa Shell, e dodicesimo assoluto, e Kirk Baerwaldt (Blackbird Concessionaries), poleman della AM.