Night race a Misano con Grossmann e Nielsen

Maranello 29 aprile 2025

A cinque anni di distanza, il Misano World Circuit torna a riaccendere i riflettori sul Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe. Nel 2018 la gara notturna sulla riviera romagnola vide la vittoria di un giovane Nicklas Nielsen che a fine anno divenne campione della serie. Sul terzo gradino del podio saliva Bjorn Grossmann che il giorno dopo avrebbe conquistato il successo nella seconda prova del fine settimana disputata con la luce naturale del giorno.

Con una incredibile coincidenza, i due piloti si sono ritrovati a Misano per il secondo round del monomarca del Cavallino Rampante, uno nelle vesti di Race Advisor e l’altro in pista al volante della 296 Challenge del team B.I. Corse – Octane126. I due amici si sono incontrati nel paddock scambiandosi idee, impressioni ed esperienze sulle gare in notturna.