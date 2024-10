Nel 2025 Finali Mondiali Ferrari al Mugello

L’Autodromo Internazionale del Mugello ospiterà la prossima edizione delle Finali Mondiali Ferrari che si svolgeranno dal 21 al 26 ottobre 2025. La scelta del tracciato toscano è stata ufficializzata all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, in occasione delle premiazioni di tutti i campioni 2024 delle serie del Cavallino Rampante. La cerimonia è avvenuta nell’area display allestita nel paddock dell’impianto romagnolo che sta ospitando le Finali Mondiali 2024 e che mette in vetrina alcuni pezzi pregiati della storia del motorsport della Casa di Maranello.

Il circuito del Mugello tornerà ad essere sede di questo grande appuntamento per Tifosi, appassionati e clienti a due anni di distanza dall’ultima edizione. Si tratterà del diciassettesimo appuntamento per il tracciato di Scarperia (primato per la manifestazione), che oltre ai round conclusivi delle varie serie, annovera nel programma tutte le attività non competitive di Corse Clienti.