Moriyama ottiene una vittoria memorabile; successo per Isozaki

Kamitsue 25 maggio 2025

Il 2025 Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan Round 2, Gara 2 si è svolto sul prestigioso Autopolis International Racing Course. Dopo il tempo imprevedibile che ha messo a dura prova i partecipanti in Gara 1, Gara 2 ha regalato emozioni e ha messo in mostra l'abilità esemplare e la determinazione di ogni pilota. La gara è stata caratterizzata da due periodi di safety car a causa di contatti, oltre ad alcune penalità comminate a fine gara che hanno aggiunto ulteriore incertezza ai risultati finali.

Nella classe Trofeo Pirelli, Tosei Moriyama (Rosso Scuderia) ha offerto un'eccezionale prestazione, dimostrando la sua abilità e la sua compostezza di gara per conquistare la vittoria assoluta davanti a Sota Muto (M.Auto Italia). Nel Trofeo Pirelli Am, Motohiko Isozaki (Cornes Shiba) ha impressionato tutti con una guida strategica e coerente dalla seconda posizione in griglia per assicurarsi la vittoria. Nella Coppa Shell, Masafumi Hiwatashi (European Version) ha conquistato una vittoria di tutto rispetto, partendo dalla pole position. La Coppa Shell Am è stata vinta da Ryutaro Saito (Mid Sapporo), che è partito dalla seconda posizione in qualifica per salire sul gradino più alto del podio. Yosuke Yamaki (Gran Testa Nagano) ha continuato la sua forma dominante nel Trofeo Pirelli 488 Challenge Evo, conquistando un'altra vittoria flag-to-flag per un weekend perfetto.

Trofeo Pirelli. Nella classe Trofeo Pirelli, Moriyama ha festeggiato la sua prima vittoria nella serie con un'abile guida. Facendo leva sulla sua profonda esperienza nelle gare di formula, Moriyama ha gestito le difficili condizioni della pista di con notevole costanza. Muto ha lottato strenuamente con guida determinata, ma l'eccezionale concentrazione e il ritmo costante di Moriyama gli hanno garantito di concludere su il gradino più alto del podio. La competizione per il terzo posto è stata particolarmente combattuta, con Akihiro Tsuzuki (Auto Speciale) che ha conquistato il podio finale davanti a Tadao Uematsu (Cornes Shiba) per soli 0,48 secondi.

Nella classe Trofeo Pirelli Am, Isozaki ha stabilito il record di classe nelle qualifiche con un giro impressionante e ha portato questo slancio in gara per ottenere una splendida vittoria. Il vincitore di gara 1, Yasutaka Shirasaki (Rosso Scuderia), si è ritirato dopo essere uscito di pista alla curva 1 alla partenza. Il freddo Max (Cornes Osaka) ha disputato un'ottima gara, chiudendo al secondo posto.

Coppa Shell. Nella classe Coppa Shell, Hiwatashi ha ottenuto la pole position da Phillip Kim (Nicole Competizione), che era partito in testa in tre gare consecutive. In gara, Kim si è lanciato dal decimo posto in griglia al quarto assoluto, ma una penalità per aver sorpassato sotto la vettura di sicurezza ha influito sul suo risultato. Di conseguenza, Hiwatashi ha potuto festeggiare la sua prima vittoria da pole a bandiera in questa categoria altamente competitiva.

La classe Coppa Shell Am ha visto un'intensa competizione con 11 partecipanti. Norikazu Shibata (Cornes Osaka) ha ancora una volta impressionato con un notevole 1’49”962 nelle qualifiche. La gara è stata impegnativa, con i piloti alle prese con le temperature fresche della pista. Tra gli incidenti, un testacoda di Yoshifumi Komatsu (Nicole Competizione) e un'uscita di pista di Yu Liang Chen (Rosso Scuderia) all'ultima curva. Sebbene Shibata abbia tagliato il traguardo per primo, una penalità per aver superato sotto la safety car ha assegnato la vittoria a Ryutaro Saito (Mid Sapporo). Alex Fox (Yanase Fiorano Motori) è risalito dal quinto posto delle qualifiche per arrivare secondo.

Il prossimo appuntamento, il 3° round, si terrà al Fuji Speedway il 21-22 giugno.