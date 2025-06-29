Le voci dei vincitori di Gara 2 a Valencia
Valencia 29 giugno 2025
Anche nella seconda giornata di gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe a Valencia temperature estive dell’aria, con l’asfalto del Circuit Ricardo Tormo che supera i 60°C. I piloti delle 296 Challenge sono sottoposti a un impegno fisico supplementare dal caldo e la vittoria è il premio per lo sforzo fisico. Dopo il podio abbiamo raccolto le impressioni e la gioia dei vincitori.
Nel Trofeo Pirelli nuovo successo di Jasin Ferati (Emil Frey Racing) che guadagna con un fine settimana perfetto la testa della classifica generale: “Sono molto contento – racconta – è stato un grande round per noi e sentivo che potevo andare bene. Così è stato, adesso devo mantenere la concentrazione per il prosieguo del campionato perché Felix Hirsiger certo è un grande avversario e non mollerà”.
Jasin Ferati, vincitore Trofeo Pirelli
Doppietta nel Trofeo Pirelli Am per Michael Verhagen: “Grandissimo fine settimana per noi con doppia pole position, doppia vittoria e due giri veloci in gara. Una macchina perfetta e un team straordinario. Grazie a tutti”.
Michael Verhagen, vincitore rofeo Pirelli Am
Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) esprime tutta la sua gioia “per un fine settimana davvero perfetto. Sono molto contenta e orgogliosa del mio team. E’ andato tutto bene, non penso potessi sperare di più per questo round di Valencia”.
Manuela Gostner, vincitrice Coppa Shell
L’attuale leader della graduatoria generale Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg) riscatta il secondo posto di ieri e con lo scatto decisivo al via prende la testa che non lascia più fino alla bandiera a scacchi: “E’ stata una gara dura e lunga, con un caldo torrido, ma alla fine è andata bene. Sono riuscito anche a gestire un po' il vantaggio, quindi penso che sia stato un buon fine settimana nel complesso”.
Sven Schömer, Coppa Shell Am winner