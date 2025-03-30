Le voci dei vincitori di Gara 2 a Monza

Monza 30 marzo 2025

Una seconda giornata di gare intense, alcune delle quali concluse anche dopo la bandiera a scacchi a seguito delle decisioni dei commissari di gara a penalizzare alcuni comportamenti scorretti dei piloti. Per chi è salito sul podio del Tempio della Velocità brianzolo, la soddisfazione è enorme. Abbiamo sentito i protagonisti appena dopo la conclusione delle gare.

Dylan Medler (The Collection) festeggia la vittoria a seguito della penalizzazione di Jasin Ferati (Emil Frey RacingI): “Essere qui a Monza e vincere nel Ferrari Challenge Europe è incredibile. L'ho sempre sognato fin dall'anno scorso, quando sono andato a podio. Quest'anno puntavamo a vincere, quindi siamo molto emozionati. Ci vediamo a Misano.”

Successo nel Trofeo Pirelli Am per Michael Verhagen (Ferrari Warszawa): “E’ stata una gara dura – dice – e alla fine abbiamo avuto un po' di fortuna ma la macchina è stupenda e siamo pronti per Misano”