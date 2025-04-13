Le voci dei vincitori di Gara 2 a Misano

Doppio successo nel fine settimana anche per Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport): “Sono davvero felice: due pole position e due vittorie è incredibile. Ho avuto un po' di problemi alla ripartenza dopo la Safety Car ma sono riuscito a mantenere la testa della corsa e sono contento del fine settimana”.



Marco Zanasi, vincitore Trofeo Pirelli AM: