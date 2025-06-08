Le voci dei vincitori di Gara 2 a Brno
Brno 08 giugno 2025
Il maltempo ha complicato la domenica in pista dei piloti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe. Gara 2 a Brno, in Repubblica Ceca, è stata all’insegna della pioggia. Ecco le parole dei protagonisti, raccolte sotto al podio. Nel Trofeo Pirelli ha trionfato Vincenzo Scarpetta (Radicci Automobili).
Vincenzo Scarpetta, vincitore Trofeo Pirelli
Nel Trofeo Pirelli Am il pilota di casa Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) ha fatto sua la corsa davanti a numerosi sostenitori. “E’ stata una bella sfida, in condizioni difficili. Sono davvero contento di aver vinto sul circuito di casa, davanti alla mia famiglia e ai miei amici”.
Hendrik Viol, vincitore Trofeo Pirelli Am
In Coppa Shell a vincere è stato l’austriaco Ernst Kirchmayr (Kessel Racing), che parla di “una prova davvero emozionante, seppur difficile per le condizioni dell’asfalto per la pioggia. Oggi ho fatto pole position, vittoria e giro veloce. Sono davvero contento di questo week-end”.
Ernst Kirchmayr, vincitore Coppa Shell
In Coppa Shell Am è arrivato davanti a tutti Jan Sandmann (Kessel Racing). “Dopo l’errore di ieri che non mi ha permesso di vincere, ma oggi dopo la qualifica sono riuscito a condurre in testa la gara e a vincere. Sono molto contento anche per tutti i miei supporter”.
Jan Sandmann, vincitore Coppa Shell Am