Le voci dei vincitori di Gara 1 a Valencia

Valencia 28 giugno 2025

Giornata torrida al circuito Ricardo Tormo di Valencia, con i piloti che hanno dovuto affrontare anche le difficoltà delle temperature estreme dell’aria e della pista. Abbiamo raccolto i commenti dei vincitori, esausti ma soddisfatti delle gare della prima giornata del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che sta disputando il suo quinto round stagionale.

Vittoria nel Trofeo Pirelli per Jasin Ferati (Emil Frey Racing), al primo centro nel monomarca del Cavallino Rampante, che ammette: “E’ stata una gara davvero dura per il caldo, per tutti, ma l’allenamento che ho fatto penso che mi sia servito molto. Spero di essere ancora più veloce domani e lotterò fino alla fine per il campionato”.