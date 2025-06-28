Le voci dei vincitori di Gara 1 a Valencia
Valencia 28 giugno 2025
Giornata torrida al circuito Ricardo Tormo di Valencia, con i piloti che hanno dovuto affrontare anche le difficoltà delle temperature estreme dell’aria e della pista. Abbiamo raccolto i commenti dei vincitori, esausti ma soddisfatti delle gare della prima giornata del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che sta disputando il suo quinto round stagionale.
Vittoria nel Trofeo Pirelli per Jasin Ferati (Emil Frey Racing), al primo centro nel monomarca del Cavallino Rampante, che ammette: “E’ stata una gara davvero dura per il caldo, per tutti, ma l’allenamento che ho fatto penso che mi sia servito molto. Spero di essere ancora più veloce domani e lotterò fino alla fine per il campionato”.
Jasin Ferati, vincitore Trofeo Pirelli
Tra gli Am successo, il secondo in stagione, per Michael Verhagen (Ferrari Warszawa): “Sono molto contento del successo e di aver conquistato punti importanti anche per il campionato. Il team ha preparato una macchina perfetta; sono riuscito a gestire bene gli pneumatici e ad essere veloce”.
Michael Verhagen, vincitore Trofeo Pirelli Am
Vittoria di Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) in Coppa Shell, con l’italiana che prova ad allungare in classifica generale: “Sono molto contenta di aver vinto qui – dice – Valencia è un circuito che mi piace molto e riesco ad essere sempre molto veloce. Grazie al team che ha fatto un lavoro straordinario e sono molto orgogliosa di essere prima in classifica generale”.
Manuela Gostner, vincitrice Coppa Shell
Infine, in Coppa Shell Am, dopo un avvincente duello in testa, a trionfare è l’austriaco Andreas König (Emil Frey Racing) che mostra tutta la sua soddisfazione ma anche la stanchezza dopo la gara “probabilmente più calda che abbia mai affrontato. La vettura e gli pneumatici hanno davvero risposto bene, io invece alla fine ero davvero distrutto. Un grande lavoro da parte di tutto il team, a partire dal mio coach Giacomo Altoè. E’ una grande gioia”.
Andreas König, vincitore Coppa Shell Am