Le voci dei vincitori di Gara 1 a Monza
Maranello 29 marzo 2025
Prima giornata di gare per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2025. Sentiamo i commenti dei vincitori dopo il successo conquistato sul rinnovato circuito dell’Autodromo Nazionale Monza.
Per il Trofeo Pirelli vittoria al debutto in campionato per Gilles Renmans (Francorchamps Motors Brussels) che esprime la sua gioia: “Siamo stati un po' fortunati nel finale, ma sono davvero felice per il successo che ripaga di tutto il lavoro fatto”
British driver Andrew Morrow (Charles Hurst), aiming for a strong season, finished first among the Am drivers.
Per Fabrizio Fontana (Formula Racing) la stagione riparte da dove era terminata, sul gradino più alto del podio, questa volta al volante della 296 Challenge che l’italiano dimostra di apprezzare, esprimendo la sua grande soddisfazione per il risultato inaspettato: “E’ fantastico debuttare con la 296 Challenge e vincere nella mia gara di casa”
Infine, nella Coppa Shell Am, “Boris Gideon” (Autohaus Ulrich) conquista la vittoria dopo una prova condotta tutta in vetta: “Sono così felice di essere tornato dopo due anni e di guidare la 296 Challenge, un'auto fantastica”.