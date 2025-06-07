Le voci dei vincitori di Gara 1 a Brno
Brno 07 giugno 2025
Va in archivio Gara 1 sul circuito di Brno per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe. Lungo gli oltre 5,4 chilometri della pista della Repubblica Ceca, le Ferrari 296 Challenge delle categorie Trofeo Pirelli, Trofeo Pirelli Am, Coppa Shell e Coppa Shell Am si sono affrontate in sfide avvincenti. Nel Trofeo Pirelli il podio è per due terzi svizzero, con Felix Hirsiger sul gradino più alto e il connazionale Jasin Ferati al secondo, mentre Vincenzo Scarpetta è terzo. Hirsiger, al quinto successo consecutivo nella serie, esprime la sua soddisfazione “per una incredibile partenza che mi ha permesso di prendere la leadership e a conquistare la vittoria. Grazie a tutti è davvero incredibile”.
Felix Hirsiger, vincitore Trofeo Pirelli
Nel Trofeo Pirelli Am, David Gostner è tornato alla vittoria davanti a Marco Zanasi, mentre terzo è arrivato il pilota di casa Hendrik Viol. “Non è stata una buona partenza perché sono stato sorpassato da alcuni piloti – dice Gostner – ma dopo una bella sfida sono riuscito a conquistare la testa e la gara e sono davvero contento”.
David Gostner, vincitore Trofeo Pirelli Am
In Coppa Shell secondo centro per N.M, davanti a Manuela Gostner e a Ernst Kirchmayr. Grande soddisfazione per l’italiano, che sottolinea come sia stata “una gara difficile per la pista inizialmente bagnata. Un grazie di cuore al team e a Michele Giardina e Matteo Cairoli che mi supportano sempre”.
In Coppa Shell Am vittoria per Andreas König davanti a Jan Sandmann e Sven Schömer. “Sono super felice – dice l’austriaco – soprattutto per aver vinto davanti alla mia famiglia che era qui e ai miei sostenitori. Grazie al team, al mio ingegnere e al mio coach Giacomo Altoè”.
Andreas König, vincitore Coppa Shell Am