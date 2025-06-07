Le voci dei vincitori di Gara 1 a Brno

Nel Trofeo Pirelli Am, David Gostner è tornato alla vittoria davanti a Marco Zanasi, mentre terzo è arrivato il pilota di casa Hendrik Viol. “Non è stata una buona partenza perché sono stato sorpassato da alcuni piloti – dice Gostner – ma dopo una bella sfida sono riuscito a conquistare la testa e la gara e sono davvero contento”.