Le voci dal podio di Gara 2 a Navarra

Gilbert Yates (Charles Hurst), secondo nel Trofeo Pirelli: “La mia gara è iniziata abbastanza bene, riuscendo a creare un buon distacco sul secondo. Dopo circa dieci giri, le gomme hanno iniziato a deteriorarsi, così ho dovuto gestirle. Facevo fatica a mantenere la velocità in curva, se schiacciavo sull’acceleratore avevo problemi. Peccato, potevo fare meglio”.

Calum Leathem (Charles Hurst), terzo nel Trofeo Pirelli: “La mia è stata una prova molto faticosa ma allo stesso tempo mi è piaciuta in quanto ho conquistato il terzo posto. Devo dire forse un pochino noiosa perché non ho fatto molti sorpassi e in alcuni frangenti ho perso anche la concentrazione. Ad ogni modo sono molto soddisfatto per il risultato”.

Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon), vincitore nella Coppa Shell: “Ho fatto un’ottima partenza, sono riuscito a rimanere in testa all’inizio, ma la gara è stata molto combattuta. Davanti a noi molte auto si contendevano la prima posizione. Poi sono rimasto bloccato e Paul (Simmerson) mi ha aggirato all'esterno per prendere il comando. Così ho continuato a pressarlo. Ho fatto dei tempi davvero buoni e costanti, costringendo il mio avversario all’errore e ne ho approfittato per superarlo. Credo che abbia cercato di riprendermi, finendo per andare largo. Sono molto soddisfatto, è stata una gara davvero buona. Il team ha fatto un ottimo lavoro per mettere a punto la vettura, è stato un weekend fantastico”.