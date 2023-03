Le voci dal podio di gara 1 del Winter Challenge a Dubai

Il primo round del Winter Challenge è andato in scena al Dubai Autodrome, dove la prima giornata in pista ha registrato la vittoria in Gara 1 di Matt Kurzejewski per la classifica assoluta del Trofeo Pirelli, e di James Geddie nella Coppa Shell.

Nel Ferrari Challenge Asia Pacific Yudai Uchida ha conquistato la vittoria nel Trofeo Pirelli AM, quella di Jay Park nella Coppa Shell e Baby Kei nella Coppa Shell AM.