Le voci dal podio di Gara 1 a Navarra

Los Arcos 26 aprile 2025

Pioggia e vento in pista, due Safety Car in azione (e la seconda ha fatto terminare la gara anzitempo per motivi di sicurezza), diversi duelli e tante emozioni. Va in archivio la prima giornata del Ferrari Challenge UK, disputata sul circuito di Navarra, in Spagna. Sotto al podio i protagonisti delle due categorie, Trofeo Pirelli e Coppa Shell, hanno commentato le proprie prestazioni.

Gilbert Yates (Charles Hurst), vincitore nel Trofeo Pirelli: “La gara è iniziata in modo difficile. Alla prima curva Vangala mi ha superato all'esterno, ma ho tenuto la linea interna e sono riuscito a stare davanti. Ho guadagnato un vantaggio di circa due o tre secondi e poi è scesa la pioggia, che ha reso le cose un po' difficili, ma ho resistito in testa con due Safety Car. La corsa è stata molto movimentata, ha piovuto due volte, ma abbiamo mantenuto un distacco di circa due secondi e mezzo e siamo riusciti a portare a termine la vittoria, cosa di cui sono molto soddisfatto. Ed è stato davvero bello ottenere la pole position. Ci siamo assicurati il giro più veloce e abbiamo vinto la prima gara, quindi è un ottimo inizio di stagione, dopo la vittoria del campionato dell'anno scorso”.