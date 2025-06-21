Le voci dal podio di gara 1 a Brands Hatch

“Abbiamo iniziato le qualifiche in modo piuttosto drammatico, con solamente tre minuti a disposizione per fare il tempo: siamo stati molto fortunati e soddisfatti per la pole. In gara sono partito bene, avevo un buon distacco, poi c’erano alcuni doppiati e Vangala ha recuperato un po'. Le gomme sono andate un po’ in crisi, ma sono riuscito a rimanere in testa fino alla fine e a vincere la gara. Sono molto contento per aver concluso così la giornata di oggi”.

Pranav Vangala (HR Owen), secondo nel Trofeo Pirelli: “È stata una buona gara, ma sono rimasto deluso per non aver fatto una buona partenza. Alla fine sono rimasto bloccato in terza posizione e mi ci sono voluti alcuni giri per superare Simmerson, che ha lottato molto bene. Quando ho inseguito Yates, la gara è stata accorciata di quattro minuti. Credo che avrei avuto più possibilità, ovviamente, se fossi stato secondo per tutto il percorso. Si sa: a volte si vince, a volte si perde, ma in generale sono abbastanza soddisfatto del risultato”.

Paul Simmerson (Graypaul Birmingham), terzo nel Trofeo Pirelli: “Ho fatto una buona qualifica, sono partito in terza posizione anche se risultavo più lento rispetto alle prove libere di ieri. Sono riuscito a fare un'ottima partenza, passando Vangala all’interno, poi, un paio di giri dopo, ho visto che stava guadagnando su di me, quindi gli ho lasciato spazio fino a Druids e a Graham Hill. Mentre stavamo arrivando a Surtees, lui ha attraversato la pista e mi ha spinto sull’erba. Ovviamente la situazione si è fatta un po' agitata, ma vedremo se lo farà di nuovo e cosa succederà domani”.

Peter Hunter (Stratstone Manchester), vincitore nella Coppa Shell: