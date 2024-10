Le Ferrari 296 Challenge al FIA Motorsport Games

Con le prime sessioni di prove libere, le Ferrari 296 Challenge sono entrate in azione sul circuito Ricardo Tormo all’interno del programma del FIA Motorsport Games, le Olimpiadi del motore organizzate da SRO che, quest’anno, vedono per la prima volta protagoniste anche le vetture di un campionato monomarca, in questo caso il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

Undici le nazioni rappresentate in pista dai rispettivi piloti che animano le gare delle serie internazionali del Cavallino Rampante. Tra questi, si segnalano James Owen (United Kingdom), neo campione mondiale del Trofeo Pirelli Am e Axel Sartingen (Germany), iridato e campione continentale della Coppa Shell nel 2023. A difendere i colori azzurri l’esperto Paolo Scudieri, fresco di podio a Imola, mentre gli Stati Uniti saranno rappresentati da Lisa Clark, più volte vincitrice della Coppa Ladies. Christophe Hurni (Switzerland) e Angelo Fontana (Venezuela) ambiscono a posizioni importanti ma sono pronti alle luci della ribalta anche Davit Kajaia (Georgia) e Ivan Velasco Sanchez (Spain), deciso a fare bene davanti al suo pubblico. Occhi puntati anche su Talal Shair (Lebanon), Christian Kinch (Sweden) e Alvaro Ramos (Portugal).

Venerdì due giornate di prove libere, seguite da due qualifiche che saranno disputate sabato. Dalla media dei tempi verrà stilata la griglia di partenza valida per la Medal Race, in programma nella giornata di domenica, con via previsto alle 13:45.