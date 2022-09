Know the track: Andrew Gilbert ci guida nel tempio del motorsport in Gran Bretagna

Il punto maggiormente impegnativo è rappresentato dallo scambio di curve Maggots e Becketts: si tratta di due curve non solo molto veloci ma anche molto ravvicinate. Alla Maggots si arriva in velocità, dopo un rettilineo, dunque è molto importante saper gestire al meglio i freni. Subito dopo, direttamente collegata, si trova Becketts: in questo caso è fondamentale mantenere la traiettoria corretta per poter accedere nel migliore dei modi al lungo rettilineo che inizia subito dopo, sfruttando al meglio la velocità. “Insomma, questo è sicuramente il punto più delicato di Silverstone”, conferma Gilbert.