Kim e Hiwatashi trionfano in Gara 2 a Suzuka

Alla seconda gara disputata a Suzuka, nel quarto atto del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan, hanno partecipato in totale 31 Ferrari 488 Challenge Evo.

La prova è iniziata sotto un cielo coperto quando la pista era ancora parzialmente bagnata per la pioggia, caduta durante le qualifiche. Al via della gara, all'ultima curva del primo giro, Tatsuya Minowa (Ferrari Japan), partito in terza posizione, è stato protagonista di un incidente che ha causato una bandiera rossa e a una lunga interruzione della gara, ripresa quando sul cronometro mancavano 16 minuti.

La vittoria è andata a Yudai Uchida (Rosso Scuderia) nel Trofeo Pirelli, mentre Motohiro Kotani (Cornes Osaka) si è imposto nel Trofeo Pirelli Am. In Coppa Shell primo al traguardo Phil Kim (Nicole Competizione), mentre Masafumi Hiwatashi (European Version) si è imposto in Coppa Shell Am.

Trofeo Pirelli. Nelle qualifiche, bagnate dalla pioggia, la pole position è andata a Uchida, mentre Akihiro Tsuzuki (Auto Speciale), un pilota che ha maturato una notevole esperienza con Ferrari nel campionato Super GT, si è piazzato al secondo posto.

Al via della gara, Uchida e Tsuzuki sono partiti forte e hanno ingaggiato una bella sfida fin dal primo giro. Dopo la bandiera rossa causata dall’incidente di Minowa, fino a quel momento in terza posizione, i due leader della corsa hanno continuato a lottare per la vittoria finché Uchida ha avuto un incidente, alla Spoon Curve in occasione del decimo giro. Dopo l’esposizione della bandiera rossa, la gara è stata conclusa con i risultati finali che hanno tenuto in considerazione i piazzamenti al termine del nono giro. Uchida, quindi, è salito sul gradino più alto del podio nella propria classe per la sesta volta consecutiva dal secondo round di quest’anno.

Nel Trofeo Pirelli Am erano iscritte sette vetture. Kanji Yagura (Cornes Osaka) si è qualificato in pole position per la prima volta in questa stagione, con Kotani al secondo posto. Per quest’ultimo è stata l'occasione per riscattarsi dopo la prestazione in qualifica di Gara 1, quando una bandiera rossa ha condizionato il tentativo di fare il miglior tempo sul giro. In gara Kotani è riuscito a superare Yagura – poi costretto al ritiro anticipato – conquistando la sua prima vittoria dal quarto round dello scorso anno, quando vinse proprio sul circuito di Suzuka.

Coppa Shell. Otto vetture hanno gareggiato nella classe che ha visto Tsutomu Shimoyama (Cornes Shiba) assicurarsi la pole position per la terza volta in questa stagione. Al via Kazutaka Miura (Auto Cavallino) ha fatto una partenza perfetta, scattando dal secondo posto, e ha rapidamente preso il comando. In gara Kim, che si era qualificato quarto, ha ingaggiato una bella sfida con Miura e alla fine lo ha superato, firmando così la sua seconda vittoria nella stagione del debutto nel monomarca della Casa di Maranello. Il pretendente al campionato Yasutaka Shirasaki (Rosso Scuderia), che era in testa alla classifica dei punti, è partito dal terzo posto, ma si è ritirato per problemi tecnici dopo la prima bandiera rossa.

Nella Coppa Shell Am Hiwatashi ha conquistato la sua quarta vittoria stagionale.