Isozaki ottiene la prima vittoria della stagione, Kim concede il bis

Suzuka 06 aprile 2025

La prima gara del 2025 Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan è iniziata insieme all'emozione del GP di F1 del Giappone sul circuito di Suzuka. Domenica, la seconda gara ha visto 28 partecipanti lottare in condizioni difficili con temperature di 11°C e pioggia leggera intermittente. All'inizio è stata schierata una safety car, ma la gara si è presto trasformata in un avvincente confronto di 11 giri. Nel Trofeo Pirelli, Miki Koyama (M.Auto Italia) ha dominato ancora una volta, ottenendo una pole position e una vittoria impeccabili. Motohiko Isozaki (Cornes Shiba) ha eguagliato questa impresa nel Trofeo Pirelli Am, mentre Phil Kim (Nicole Competizione) ha fatto lo stesso nella Coppa Shell. Ryutaro Saito (Mid Sapporo) si è riscattato dal secondo posto nella Gara 1 conquistando la vittoria nella Coppa Shell Am.

Trofeo Pirelli. Nella classe Trofeo Pirelli, Koyama ha mantenuto sotto controllo Anna Inotsume (Auto Speciale), assicurandosi comodamente la sua seconda vittoria consecutiva. Sebbene la sua futura partecipazione non sia ancora confermata, è una forte contendente per il campionato se parteciperà a tutte le gare. Tadao Uematsu (Cornes Shiba) si è assicurato il podio finale al terzo posto.

Nella Trofeo Pirelli Am, Isozaki ha corso con sicurezza, vincendo dopo il testacoda di Gara 1. La sua vittoria è stata la prima con la 296 Challenge. Yamatatsu (Cornes Osaka), al suo debutto, è arrivato secondo.

Coppa Shell. Nella classe Coppa Shell, Kim ha fornito una prestazione dominante, vincendo con oltre 20 secondi di vantaggio. Masaru Yoneda (Cornes Osaka) è arrivato secondo.

Nella Coppa Shell Am, Norikazu Shibata (Cornes Osaka) è partito in pole position, ma è rimasto attardato a causa di una foratura, consentendo a Saito di ottenere la sua prima vittoria in questa stagione. Dopo aver mancato per un soffio il titolo la scorsa stagione, Saito è determinato a vincere il campionato quest'anno.

La 296 Challenge si è dimostrata gestibile anche sotto la pioggia, permettendo ai gentleman driver di godersi la gara in tutta sicurezza. Il prossimo round è previsto per il 24-25 maggio all'AutoPolis nella prefettura di Oita.