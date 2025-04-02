In viaggio verso Monza

Maranello 02 aprile 2025

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe ha iniziato la sua corsa 2025 dall'Autodromo Nazionale Monza, dove si sono disputate le prime gare della trentatreesima stagione del campionato. Ad accompagnarci in circuito, passando per le strade di Monza e alla bellissima Reggia, è stata Manuela Gostner, pilota del team Ineco Reparto Corse RAM, al volante di una Ferrari 296 GTB, la stradale da cui è derivata la 296 Challenge, nona protagonista del monomarca del Cavallino Rampante.