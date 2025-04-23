Il track talk di Misano con König ed Altoè

Misano 23 aprile 2025

Giacomo Altoè, campione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2024, ed oggi impegnato al volante della 296 GT3 nelle gare americane dell’IMSA, trova il tempo di svolgere il ruolo di coach per il suo team, Emil Frey Racing, ed in particolare per Andreas König, alla terza stagione nel campionato monomarca del Cavallino Rampante nella classe Coppa Shell Am.

Dopo un inizio complicato a Monza, il lavoro di Altoè sembra dare i suoi frutti. A Misano è arrivato per il pilota austriaco il primo successo della stagione che lo proietta nelle prime posizioni della classifica generale. Altoè, forte dell’esperienza maturata sia nel Ferrari Challenge sia nelle gare GT, è meticoloso e attento ad ogni dettaglio, a partire dallo studio della pista e dei suoi segreti.

Abbiamo accompagnato il coach e il suo pilota alla scoperta del circuito di Misano, pista dove Altoè nel 2024 ha conquistato un podio nella tappa italiana del GT World Challenge Europe in coppia con Thierry Vermeulen.

Consigli, aneddoti, suggerimenti in una camminata lungo i più di 4 chilometri della pista romagnola che sono diventati una piacevole chiacchierata.