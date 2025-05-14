Il Ferrari Challenge UK torna in Gran Bretagna per il secondo round

Maranello 14 maggio 2025

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK torna questa settimana, il 16 e 17 maggio, per affrontare, in occasione del secondo round stagionale, l'iconico circuito di Oulton Park, nel Cheshire, dove le 296 Challenge faranno il loro debutto in gara sul suolo britannico dopo l'entusiasmante apertura della stagione a Navarra, in Spagna.

Nella classe Trofeo Pirelli, il campione del 2024, Gilbert Yates (Charles Hurst), si trova in testa alla classifica con 32 punti grazie ad un ottimo avvio di stagione con il primo successo ottenuto a Navarra. Pranav Vangala (HR Owen) in Spagna ha festeggiato la sua prima vittoria in assoluto nella serie, mettendo pressione al rivale che comanda con sole quattro lunghezze di vantaggio.

In Coppa Shell, la battaglia è tra il leader Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon), Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) e Peter Hunter (Stratstone Manchester). Dewhirst e Simmerson si sono divisi le vittorie sul tracciato spagnolo e si ritrovano rispettivamente al primo e al secondo posto, con 30 e 28 punti, mentre Hunter, grazie ai due podi, segue al terzo posto a quota 23.

Sul circuito di 4,454 km sono previste condizioni meteorologiche ottimali per le due giornate. Si comincia il venerdì con i test, quindi le libere e la qualifica dalle 12.50 alle 13.35 (da quest’anno sono sessioni separate tra piloti del Trofeo Pirelli e Coppa Shell) che determinerà la griglia di partenza di Gara 1 (30 minuti più un giro) prevista alle 15.30. Sabato qualifica dalle 10.30 alle 11.15 e Gara 2 al via alle 15.30.

Gli orari indicati sono locali.