Il Ferrari Challenge North America torna in un luogo leggendario: Indianapolis

Maranello 25 giugno 2025

Dopo un'entusiasmante prima metà della stagione agonistica 2025, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America si appresta ad affrontare gli ultimi round dell'anno, a partire dall'Indianapolis Motor Speedway nel prossimo fine settimana.

Il sacro circuito di The Brickyard ospiterà il quarto evento della stagione per oltre 60 Ferrari, a meno di un anno dall'aver dato il benvenuto alla serie per il finale della stagione 2024 a settembre e a un mese dalla storica 500 Miglia di Indianapolis.

296 Challenge in primo piano.

Questa sarà la prima volta che il Ferrari Challenge NA vedrà protagoniste esclusivamente le auto da corsa 296 Challenge. La scorsa stagione, il circuito ha chiuso con un record per la 488 Challenge Evo e quasi tutti i vincitori della stagione 2024 sono tornati nel 2025.

I fan avranno anche l'opportunità di vedere dal vivo le vetture del Cavallino Rampante attraverso il link dell'Indianapolis Motor Speedway qui. È prevista una sessione di autografi per incontrare i piloti, oltre a una passeggiata in griglia prima dell'inizio delle gare di sabato, che offrirà un accesso senza precedenti.

Check-in del campionato.

Mentre il Ferrari Challenge NA rivolge la sua attenzione alla seconda metà dell'anno, ogni battaglia per il campionato rimane aperta con una varietà di contendenti in tutte le classi.

Nel Trofeo Pirelli, Massimo Perrina (Ferrari of Seattle) e Dylan Medler (The Collection) hanno ottenuto due vittorie ciascuno nel 2025. Tuttavia, il primo, che si è assicurato il campionato Trofeo Pirelli 488 a Indianapolis la scorsa stagione, è in testa con nove punti di vantaggio sul rivale dopo un weekend combattuto all'Autodromo Internazionale di Miami a metà maggio.

I due sono inseguiti dal giovane esordiente Johnny Kaminskey (Ferrari of Long Island), che continua a impressionare nel suo primo anno nella serie. Brad Fauvre (Ferrari of San Francisco) ha staccato i suoi avversari del Trofeo Pirelli Am con quattro vittorie in sei gare disputate finora nel 2025. Tuttavia, Sebastian Mascaro (Ferrari of Central Florida) non può essere dato per sconfitto, dato che è a soli 12 punti di distanza con quattro podi nelle prime tre gare, tra cui una doppietta a Miami.

Nella Coppa Shell, Mitchell Green (Ferrari Westlake) e Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) sono testa a testa, separati da soli due punti. Mentre Green ha dominato il round di apertura al Sonoma Raceway a marzo, Bernier ha reagito con due vittorie al Daytona International Speedway ad aprile e a Miami.

Nella Coppa Shell Am, Gabe Hrib (Ferrari of Atlanta) ha conquistato un vantaggio importante nella sua classe, salendo sul podio in tutte e sei le gare della stagione, nonostante la sua prima vittoria sia arrivata nell'ultima gara a Miami.

Calendario e streaming.

Due giorni di prove precedono l'inizio delle attività ufficiali in pista all'Indianapolis Motor Speedway, che inizieranno venerdì 27 giugno con tre sessioni di prove libere durante la giornata.

Le qualifiche per la Gara 1 si svolgeranno sabato mattina alle 9:50 ET, prima del via alle 14:15 per il Trofeo Pirelli e alle 15:15 per la Coppa Shell.

Le qualifiche 2 daranno il via alle gare di domenica alle 9:50, con la gara finale della Coppa Shell alle 14:05 e quella del Trofeo Pirelli alle 15:05.

Tutte le gare del Ferrari Challenge saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Ferrari e su FerrariRaces.com.