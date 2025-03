Il Ferrari Challenge Australasia pronto per il primo round a Mount Panorama

Il nuovo Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia debutterà in modo spettacolare a Mount Panorama nel fine settimana in arrivo nell'ambito della prestigiosa 12 Ore di Bathurst. L'autodromo di fama mondiale ospiterà infatti un emozionante primo round della stagione nell'arco di due giorni, dal 31 gennaio all’1 febbraio, e metterà in mostra le capacità dinamiche delle ultime vetture da corsa del Ferrari Challenge sull'iconico circuito che misura 6,2 km.

I concorrenti si contenderanno la vittoria in tre categorie: Trofeo Pirelli Australasia e Coppa Shell Australasia, riservate ai piloti al volante delle 296 Challenge in base al loro livello di esperienza, e Trofeo Pirelli 488 Australasia, destinata a chi gareggia con la 488 Challenge Evo.

Il primo round della stagione che prevede, nel complesso, cinque gare vede schierati sulla griglia di partenza 16 concorrenti, tra i quali i vincitori di Passione Ferrari Club Challenge che si è disputato in Australia negli ultimi tre anni. Tra gli altri partecipanti figurano appassionati ed esperti debuttanti, nonché piloti internazionali provenienti dal Giappone e dall'Europa.

La sfida di Mount Panorama promette un inizio spettacolare per la serie regionale, che viene inaugurata quest’anno, considerato che i concorrenti del Ferrari Challenge Australasia affronteranno uno dei circuiti più famosi e rinomati al mondo. I fan al circuito e da tutto il mondo assisteranno all'emozione di correre con una vettura Ferrari, mentre ogni pilota cercherà di assicurarsi un vantaggio iniziale già nel primo atto della serie.

Il Ferrari Challenge Australasia segna un nuovo entusiasmante capitolo per il motorsport firmato dalla Casa di Maranello essendo la prima serie del Ferrari Challenge a essere lanciata nell'emisfero australe. Il Ferrari Challenge Australasia si aggiunge a una nutrita schiera di campionati globali Ferrari Challenge che comprendono le serie internazionali Europe e North America e le serie regionali UK e Japan.

La stagione. Dopo Bathurst, la serie australiana 2025 visiterà il Gran Prix Circuit di Phillip Island, il Sydney Motorsport Park e lo Shell V-Power Motorsport Park. Ogni sede promette gare esaltanti e l'opportunità per i fan di sperimentare da vicino il DNA Ferrari.

Il programma. Il Ferrari Challenge Australasia seguirà il format collaudato dei campionati Ferrari di tutto il mondo. Venerdì 31 gennaio, dopo le prove in programma dalle 7.55, si disputano le qualifiche (dalle 11.30) di Gara-1, in scena dalle 15.05; sabato 1 febbraio dopo le qualifiche, dalle 11.35, in scena Gara-2, dalle 15.20 (gli orari indicati sono locali).

Tutte le sessioni di qualifica e di gara saranno disponibili in livestream in Australia e a livello internazionale su YouTube e 7 Network. La gara finale di sabato sarà trasmessa anche su Fox Sports e Kayo.