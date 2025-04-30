Il Ferrari Challenge Australasia a Sydney per il terzo round

Maranello 30 aprile 2025

Il Sydney Motorsport Park è pronto ad ospitare il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia, che si avvia al terzo round della sua stagione inaugurale.

Costruito per il Gran Premio australiano di motociclismo nel 1990, il Sydney Motorsport Park è uno dei circuiti più importanti del Paese, con un layout di 3,93 km che ricorda molti tracciati europei. Il Ferrari Challenge Australasia si disputa all’interno del programma SRO Motorsports Australia GT Festival Sydney, che si terrà dal 2 al 4 maggio.

Trofeo Pirelli. Dopo il perfetto round di Phillip Island, Antoine Gittany (Ferrari Sydney) punterà a continuare il suo percorso di successi nell’appuntamento di casa. Jim Pollicina (Ferrari Sydney) e Cameron Campbell (Ferrari Richmond) hanno perso terreno in campionato a Phillip Island e saranno desiderosi di recuperare, ma hanno un'ulteriore concorrenza rappresentata dal pilota giapponese Norikazu Shibata (Cornes Osaka). Nel parterre dei partenti del Trofeo Pirelli anche Mark Hudders (Ferrari Sydney).

Coppa Shell. Fine settimana vincente quello di Enzo Cheng (Ferrari Sydney) a Phillip Island, dove ha sbaragliato la concorrenza nel secondo round del Ferrari Challenge Australasia. David Trewern (Ferrari Gold Coast) è stato vicino a lui, mentre Masahiro Taguchi (Ferrari Sydney) ha offerto una prestazione costante. Amel Nordin (Ferrari Adelaide), Tony Baildon (Ferrari Brisbane) e David Frish (Ferrari Sydney) aggiungono ulteriore competizione all’evento di Sydney.

Trofeo Pirelli 488. Sfida serrata nell’ultimo appuntamento tra Michel Stephan (Ferrari Sydney) e Jarrod Ferrari (Barbagallo Ferrari), ma a Sydney c'è un'ulteriore presenza nel Trofeo Pirelli 488. Il pilota giapponese Baby Kei (Cornes Osaka) fa il suo ritorno dopo aver corso a Bathurst, mentre il connazionale Hiroyuki Katayama (Cornes Osaka) fa il suo debutto. A completare l’entry list ci sarà John Zelesco (Barbagallo Ferrari) per la sua prima apparizione.

Programma. L'attività in pista inizia venerdì 2 maggio con due sessioni di prove libere di 45 minuti alle 10.40 e alle 14.45. Una sessione di qualifica di 20 minuti alle 11.10 sarà seguita da una gara di 30 minuti sotto le luci del sole sabato 3 maggio alle 18.40. Il fine settimana si conclude con un'altra sessione di qualifica di 20 minuti alle 9:55 e la prova finale di 30 minuti alle 15:35. (Tutti gli orari sono locali).

Le gare del Ferrari Challenge Australasia saranno visibili sul canale ufficiale YouTube Ferrari dopo il completamento di ciascun evento.

Calendario. Il Ferrari Challenge Australasia continuerà la sua stagione inaugurale con un ritorno al Sydney Motorsport Park a giugno, prima di recarsi al South Australia's Shell V-Power Motorsport Park per l’appuntamento finale a settembre.