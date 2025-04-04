Il Ferrari Challenge Australasia a Phillip Island per il secondo round

Maranello 04 aprile 2025

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia arriva questo fine settimana sullo splendido circuito Phillip Island Grand Prix, nel Victoria, per il secondo round del campionato inaugurale.

Situato a circa 100 km a sud-est di Melbourne, l'iconico circuito sul lungomare è riconosciuto come molto veloce e spettacolare nei suoi 4,4 km. Il Ferrari Challenge si svilupperà in tre giorni di attività in pista, dal 4 al 6 aprile, nell'ambito del più ampio GT Festival organizzato da SRO Motorsports Australia.

Trofeo Pirelli. Antoine Gittany (Ferrari Sydney) si avvia al secondo round con un netto vantaggio dopo le gare di apertura. Gittany ha lasciato il Mount Panorama di Bathurst con 33 punti sui 34 possibili in palio nel fine settimana. Il suo rivale più vicino è Jim Pollicina (Ferrari Sydney) con 22 punti in seconda posizione, seguito da Cameron Campbell (Ferrari Richmond) con 16 punti che completa i primi posti in questa fase iniziale.

Coppa Shell. La lotta al vertice della Coppa Shell vede due piloti a pari merito, con 29 punti ciascuno. Enzo Cheng (Ferrari Sydney) e David Trewern (Ferrari Gold Coast) hanno ottenuto una vittoria e un secondo posto ciascuno nel primo round, e sembrano destinati a continuare la loro accesa rivalità nel secondo round. Masahiro Taguchi (Ferrari Brisbane) arriva a Phillip Island per difendere o migliorare il suo terzo posto in campionato, attualmente terzo a 18 punti.

Trofeo Pirelli 488. Nella classe per i concorrenti alla guida di Ferrari 488 Challenge Evo, i primi due piloti dopo il primo round tornano in pista. Jarrod Ferrari (Barbagallo Ferrari) ha conquistato ben 33 punti a Bathurst e guida la classifica, mentre Michel Stephan (Ferrari Sydney) si trova al secondo posto con 22 punti, desideroso di continuare la sfida a Phillip Island.

Il programma. Il Ferrari Challenge Australasia prevede due sessioni di prove libere di 45 minuti venerdì 4 aprile (con inizio alle 10.45 e alle 15.40), seguite da una sessione di qualifiche di 30 minuti e da una gara di 30 minuti sia sabato 5 aprile che domenica 6 aprile: le due gare inizieranno rispettivamente alle 12.50 e alle 12.40 (tutti gli orari sono locali, AEDT).

Il pubblico internazionale potrà vedere entrambe le gare attraverso il canale Ferrari su YouTube.

Il calendario. Dopo Phillip Island, la serie australiana 2025 si sposta al Sydney Motorsport Park per due round a maggio e giugno, con una finale fissata a settembre allo Shell V-Power Motorsport Park nel South Australia.