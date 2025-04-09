Il Club Competizioni GT nel Sud della Francia

Sul tracciato situato nel sud della Francia, dove nel weekend dell’11 e 13 aprile prende il via il GT World Challenge Europe Endurance Cup con sette Ferrari 296 GT3 iscritte, sono state 14 le vetture della Casa di Maranello che hanno animato queste speciali sessioni. Nella entry list, anche due 488 GT Modificata, un modello che non ha preso parte a corse in passato, ma che è stato realizzato in edizione limitata e raccoglie le competenze e le tecnologie sviluppate per la 488 GTE e 488 GT3, tra le vetture più vincenti nella storia del Cavallino Rampante. La 488 GT Modificata – un modello dotato di un propulsore V8 bi-turbo in grado di erogare circa 700 cavalli – rappresenta anche la prima Ferrari concepita appositamente per le attività del Club Competizioni GT.

Dopo l’appuntamento in terra francese, lo speciale calendario internazionale prevede la prossima tappa a Miami, negli Stati Uniti, dal 15 al 18 maggio, in occasione dei Ferrari Racing Days, anticipato da un round americano che si svolge a Daytona dall’11 al 13 aprile.